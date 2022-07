Formula 1 GP Austria: il risultato della Sprint Race (Di sabato 9 luglio 2022) Formula Uno, weekend atipico per l’attesissimo Gran Premio d’Austria: non a caso è da poco terminata la straordinaria Sprint Race. La Formula 1, dopo lo stupefacente Gran Premio di Silverstone, non si ferma: questo mese di luglio sarà ricco di eventi. Per questo weekend c’è in programma il Gran Premio d’Austria: weekend atipico per il Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di sabato 9 luglio 2022)Uno, weekend atipico per l’attesissimo Gran Premio d’: non a caso è da poco terminata la straordinaria. La1, dopo lo stupefacente Gran Premio di Silverstone, non si ferma: questo mese di luglio sarà ricco di eventi. Per questo weekend c’è in programma il Gran Premio d’: weekend atipico per il Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Pubblicità

SkySportF1 : ?? FERRARI DAVANTI A TUTTI NELLE FP2 ? Sainz miglior tempo in Austria I risultati ? - Gazzetta_it : F1 Austria, Sainz il più veloce nelle libere 2 davanti a Leclerc. Verstappen 3° - Gazzetta_it : F1 Austria LIVE, la giornata in tempo reale con FP2 e gara Sprint - Gazzetta_it : F1 GP Austria, Verstappen non concede nulla: è sua la Sprint, davanti a Leclerc e Sainz - paoloangeloRF : Come cambiano le classifiche del Mondiale dopo la Sprint in Austria -