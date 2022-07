DIRETTA F1, GP Austria 2022 LIVE: via alla FP2, Leclerc e Sainz a lavoro sulla F1-75 (Di sabato 9 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.35 Lando Norris con le soft comanda con il tempo di 1:11.410 a precedere di 0.069 Magnussen con le medie e di 0.728 Bottas con le medie. 12.34 Arrivano i primi tempi con Bottas con il crono di 1:12.309 a precedere di 0.359 Magnussen e di 0.486 Zhou. La Mercedes ha fatto sapere che sperano di avere in pista le due macchine a metà della FP2. 12.32 In pista subito le Ferrari di Leclerc e di Sainz con le gomme medie. 12.30 VIA alla FP2!!! 12.29 Per celebrare i 90 anni da quando il Cavallino fece il suo esordio sulle vetture della Scuderia Ferrari, da oggi (e per il resto del fine settimana) sulle due F1-75 e sulle 488 GTE in pista a Monza per il WEC sarà presente la versione del logo usato nel 1932. Original Prancing Horse emblem back on ... Leggi su oasport (Di sabato 9 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.35 Lando Norris con le soft comanda con il tempo di 1:11.410 a precedere di 0.069 Magnussen con le medie e di 0.728 Bottas con le medie. 12.34 Arrivano i primi tempi con Bottas con il crono di 1:12.309 a precedere di 0.359 Magnussen e di 0.486 Zhou. La Mercedes ha fatto sapere che sperano di avere in pista le due macchine a metà della FP2. 12.32 In pista subito le Ferrari die dicon le gomme medie. 12.30 VIAFP2!!! 12.29 Per celebrare i 90 anni da quando il Cavallino fece il suo esordio sulle vetture della Scuderia Ferrari, da oggi (e per il resto del fine settimana) sulle due F1-75 e sulle 488 GTE in pista a Monza per il WEC sarà presente la versione del logo usato nel 1932. Original Prancing Horse emblem back on ...

