Arriva anche la femminuccia in casa Morata Campello: fiocco rosa dopo tre maschietti (Di sabato 9 luglio 2022) A pochi giorni dalla notizia della quarta gravidanza di Alice Campello, lei e Alvaro Morata hanno deciso di rivelare anche il sesso del nascituro e questa volta, udite udite, arriverà una femminuccia. dopo tre principini in casa, ecco che si potrà appendere un bel fiocco rosa in famiglia! Proprio ieri, via social, Alice e suo marito hanno condiviso le immagini del gender reveal ( il momento in cui si scopre il sesso del bambino che sta per nascere). Lo hanno fatto scegliendo una cosa molto semplice, una torcia che si è accesa con il fumo del colore del sesso: ed è rosa! “Principessa ti stiamo aspettando!” hanno scritto Alvaro e Alice. Come sempre in questi casi, la cosa fondamentale è la salute del bambino ma i due genitori non avevano ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 9 luglio 2022) A pochi giorni dalla notizia della quarta gravidanza di Alice, lei e Alvarohanno deciso di rivelareil sesso del nascituro e questa volta, udite udite, arriverà unatre principini in, ecco che si potrà appendere un belin famiglia! Proprio ieri, via social, Alice e suo marito hanno condiviso le immagini del gender reveal ( il momento in cui si scopre il sesso del bambino che sta per nascere). Lo hanno fatto scegliendo una cosa molto semplice, una torcia che si è accesa con il fumo del colore del sesso: ed è! “Principessa ti stiamo aspettando!” hanno scritto Alvaro e Alice. Come sempre in questi casi, la cosa fondamentale è la salute del bambino ma i due genitori non avevano ...

