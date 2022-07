' Alunno con orecchie asino' | maestra a giudizio a Pavia

Pubblicità

Orizzonte Scuola

Inoltre in altre occasioni si sarebbe rivolta ad altri bambini definendoli "bestiacce" e "imbecilli", e posando sul capo di ununa coroncina di cartala scritta "Il re degli asini". Il ......per il secondo posto nazionale al concorso 'Costruiamo il futuro' indetto da STMicroelectronics...d'argento nel salto in alto ai campionati regionali studenteschi di atletica leggera (l'era ... Orecchie d’asino a studente, abuso di potere. Collodi a processo Una insegnante di 62 anni, maestra in una scuola elementare di Pavia, è stata rinviata a giudizio con l'accusa di abuso di mezzi di correzione. (ANSA) ...CALTANISSETTA. Una staffetta tra matricole e maturandi al Mottura di Caltanissetta dove giovedì sera nella cornice del cortile dell’Istituto di viale della Regione i neo diplomati hanno passato il tes ...