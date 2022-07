Tra conferme e illazioni, un nome svetta su tutti: Pamela Prati. La showgirl dovrebbe tornare nella Casa di Cinecittà a 6 anni dalla prima partecipazione (Di venerdì 8 luglio 2022) A due mesi dall’inizio del Grande Fratello VIP 7, fervono i lavori per la costruzione del cast. I rumors sui possibili concorrenti della prossima edizione del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini si rincorrono giorno dopo giorno. Merito anche del padrone di Casa, che su Instagram alimenta la curiosità del pubblico con foto e indovinelli. Orietta Berti: 55 anni di carriera guarda le foto Leggi anche › Orietta Berti sarà la nuova opinionista del “Grande Fratello Vip” ... Leggi su iodonna (Di venerdì 8 luglio 2022) A due mesi dall’inizio del Grande Fratello VIP 7, fervono i lavori per la costruzione del cast. I rumors sui possibili concorrenti della prossima edizione del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini si rincorrono giorno dopo giorno. Merito anche del padrone di, che su Instagram alimenta la curiosità del pubblico con foto e indovinelli. Orietta Berti: 55di carriera guarda le foto Leggi anche › Orietta Berti sarà la nuova opinionista del “Grande Fratello Vip” ...

Pubblicità

HankHC91 : RT @artribune: Dall’elettronica sperimentale alla musica agrirock, passando per fotografia e teatro fino all’amore per l’acqua, c’è tutta u… - SanremoAncheNoi : RT @artribune: Dall’elettronica sperimentale alla musica agrirock, passando per fotografia e teatro fino all’amore per l’acqua, c’è tutta u… - artribune : Dall’elettronica sperimentale alla musica agrirock, passando per fotografia e teatro fino all’amore per l’acqua, c’… - LucaDColella : RT @NicoSchira: Arrivano conferme sull’anticipazione di @86_Longo dei giorni scorsi: la trattativa tra l’#ACMilan e #RenatoSanches è viva e… - MatteoColumbro1 : @Riccardofuffol2 Fai bene, purtroppo le situazioni sono cambiate troppo velocemente nel corso degli ultimi giorni.… -