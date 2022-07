Stefano De Martino, frecciatina Stash: la reazione del cantante (Di venerdì 8 luglio 2022) Stefano De Martino lancia una frecciatina social all’amico e collega Stash. Ecco la reazione del cantante Oltre che colleghi ad Amici di Maria De Filippi, Stefano De Martino e Stash vantano una solida amicizia. Per questo motivo la confidenza tra i due, sul palco e fuori dal palco, e ormai nota e celebri le frecciatine che ormai da anni contraddistinguono il loro rapporto. Nelle ultime ore, è proprio il conduttore a lanciare una frecciatina al frontman dei The Colors, destando ilarità da parte del pubblico social e dello stesso cantante. Stash, celebre per i suoi look sopra le righe, viene spesso preso di mira sia da Maria De Filippi che dai giudici di Amici. Al termine del tour musicale condotto ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 8 luglio 2022)Delancia unasocial all’amico e collega. Ecco ladelOltre che colleghi ad Amici di Maria De Filippi,Devantano una solida amicizia. Per questo motivo la confidenza tra i due, sul palco e fuori dal palco, e ormai nota e celebri le frecciatine che ormai da anni contraddistinguono il loro rapporto. Nelle ultime ore, è proprio il conduttore a lanciare unaal frontman dei The Colors, destando ilarità da parte del pubblico social e dello stesso cantante., celebre per i suoi look sopra le righe, viene spesso preso di mira sia da Maria De Filippi che dai giudici di Amici. Al termine del tour musicale condotto ...

