Stalker recidivo continua a perseguitare l’ex nonostante la presenza dei carabinieri | arrestato

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 8 luglio 2022) Non voleva accettare la fine della storia. Eva ala sua ex, che per cercare di far perdere le sue tracce ed evitare ogni contatto aveva persino cambiato lavoro e ogni abitudine di vita. Ma lui, un 40enne, non si era lasciato scoraggiare dall’atteggiamento della donna e avevato a perseguitarla. Fino a quando idella Compagnia di Castel Gandolfo lo per atti persecutori, cogliendolo in flagranza di reato. Leggi anche: Torvaianica, sequestracompagna e una sua amica e le minaccia con un coltello:52enne Già denunciato due giorni fa L’uomo era stato denunciato per stalking due giorni prima dalla ex convivente che, per timore di ripercussioni e non essere rintracciata, aveva cambiato vita, trasferendosi per lavoro ad Albano ...