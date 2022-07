Spesa: ecco dove conviene veramente (Di venerdì 8 luglio 2022) Spesa, ecco dove conviene veramente: i consigli per gli acquisti direttamente da una classifica stilata da Altroconsumo. Costantemente, ci ritroviamo dentro ad un supermercato per fare la Spesa necessaria al nostro sostentamento, sia per comprare alimenti sia per comprare altri prodotti utili alla casa, alla persona e non solo. ecco dove conviene fare la Spesa (foto: Pixabay).Ma quando si tratta di risparmio, in quale supermercato è meglio recarsi? A stilare una classifica, con un articolo di approfondimento, ci ha pensato direttamente Altroconsumo, sempre al fiano dei consumatori e pronto a consigliarli. Spesa, ecco dove conviene ... Leggi su formatonews (Di venerdì 8 luglio 2022): i consigli per gli acquisti direttamente da una classifica stilata da Altroconsumo. Costantemente, ci ritroviamo dentro ad un supermercato per fare lanecessaria al nostro sostentamento, sia per comprare alimenti sia per comprare altri prodotti utili alla casa, alla persona e non solo.fare la(foto: Pixabay).Ma quando si tratta di risparmio, in quale supermercato è meglio recarsi? A stilare una classifica, con un articolo di approfondimento, ci ha pensato direttamente Altroconsumo, sempre al fiano dei consumatori e pronto a consigliarli....

Pubblicità

ParliamoDiNews : Bonus per la Spesa di Natale: ecco come tutte le famiglie possono richiedere i 500€. - Viral Magazine #500euro… - Formula1WM : UFFICIALE - #Budgetcap, alzato il limite di spesa: ecco di quanto - Dark_k999 : @rodrigochimico Ah sì sì su quello hai ragione, io parlo a livello di spesa da supermercato comunque, non cene fuor… - Achille19841 : @AlfeoSassaroli_ @barbarab1974 NESSUNA FIDUCIA nei medici vaccinatoRi (a pagamento) vi verremo a cercare a casa qua… - CristinaStorchi : @RAFALOCA1 @borghi_claudio Vivo da sola. La mia spesa, intendo quella nei supermercati, negli ultimi mesi è passata… -