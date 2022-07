Si tuffa dal molo del lago con gli amici: morto a 21 anni (Di venerdì 8 luglio 2022) Un ragazzo di 21 anni è morto nel lago di Bolsena mentre era si divertiva a tuffarsi dal molo con gli amici. È accaduto nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 8 luglio. I sommozzatori dei vigili del ... Leggi su leggo (Di venerdì 8 luglio 2022) Un ragazzo di 21neldi Bolsena mentre era si divertiva arsi dalcon gli. È accaduto nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 8 luglio. I sommozzatori dei vigili del ...

