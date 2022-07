Roma, Mourinho continua a chiedere Dybala (Di venerdì 8 luglio 2022) Uno sforzo fuori budget, il botto della differenza: José Mourinho insiste e vuole Paulo Dybala come riporta il Corriere dello Sport.... Leggi su calciomercato (Di venerdì 8 luglio 2022) Uno sforzo fuori budget, il botto della differenza: Joséinsiste e vuole Paulocome riporta il Corriere dello Sport....

Pubblicità

AliprandiJacopo : ???? Josè #Mourinho è sbarcato a Roma! “Parliamo di tutto il 13 agosto” Lo Special One è pronto per la sua seconda… - OfficialASRoma : ??? “Quando ho saputo dell’interesse della Roma mi sono esaltato. Poter lavorare con un tecnico come José Mourinho è… - H0PESTR0M : Dimarcio vuole che Dybala vada allo United a giocarsi l'europa league e Zazzaminchia lo vuole a Roma da Mourinho. I… - asromaliveit1 : La #Juventus al momento è lontana da #Zaniolo. - sportli26181512 : Roma, Mourinho continua a chiedere Dybala: Uno sforzo fuori budget, il botto della differenza: José Mourinho insist… -