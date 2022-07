Pomezia, il Sindaco partecipa all’inaugurazione della panchina gialla per l’endometriosi (Di venerdì 8 luglio 2022) Pomezia – Il Sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà ha partecipato all’inaugurazione della “Endopank”, la nuova panchina gialla in via Augusto Imperatore, promossa dall’Associazione “La voce di una è la voce di tutte odv” organizzazione no profit di volontariato per le donne affette da endometriosi. L’inaugurazione della 107esima Endopank d’Italia è stata preceduta da una conferenza tenutasi nell’Aula Consiliare della sede comunale in cui oltre ad essere esposti i numeri dell’endometriosi in Italia, sono state illustrate le attività di informazione e sensibilizzazione che le associazioni svolgono quotidianamente sui territori. “Sposiamo con entusiasmo iniziative come questa, volte a sensibilizzare la ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 8 luglio 2022)– IldiAdriano Zuccalà hato“Endopank”, la nuovain via Augusto Imperatore, promossa dall’Associazione “La voce di una è la voce di tutte odv” organizzazione no profit di volontariato per le donne affette da endometriosi. L’inaugurazione107esima Endopank d’Italia è stata preceduta da una conferenza tenutasi nell’Aula Consiliaresede comunale in cui oltre ad essere esposti i numeri delin Italia, sono state illustrate le attività di informazione e sensibilizzazione che le associazioni svolgono quotidianamente sui territori. “Sposiamo con entusiasmo iniziative come questa, volte a sensibilizzare la ...

