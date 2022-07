Nettuno | Daspo urbano contro violenza e degrado | il Commissario firma l’ordinanza

(Di venerdì 8 luglio 2022)– IlStraordinario Bruno Strati hatonumero 2 del 7 luglio 2022 contenente provvedimenti per l’ordine e la sicurezza pubblica in vista della stagione estiva in applicazione alla legge n.48/2017, il cosiddetto “”. Un provvedimento atto a prevenire e reprimere l’irregolare occupazione di spazi pubblici e fenomeni di, anche legati all’abuso di alcool o all’uso di sostanze stupefacenti e che prevede il divieto di accesso a luoghi ed locali a chi fosse ritenuto responsabile di atti illeciti o attività illegali.è applicabile su tutto il territorio, con particolare attenzione al centroe alle zone del Borgo Medievale, di lungomare Matteotti, Piazza Battisti e ...

Il Faro online

