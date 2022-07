Mercato Lazio, non solo Maximiano: assalto al nuovo esterno offensivo (Di venerdì 8 luglio 2022) Il Mercato della Lazio è pronto a entrare concretamente nel vivo con l’assalto ormai definitivo su Maximiano. L’estremo difensore, ormai ex Granada, potrebbe essere ufficializzato già nelle prossime ore assalto al nuovo portiere e occhi puntati anche sulla difesa e attacco. La Lazio è pronta a cambiare marcia in vista dell’attuale sessione di calcioMercato. Accordi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 8 luglio 2022) Ildellaè pronto a entrare concretamente nel vivo con l’ormai definitivo su. L’estremo difensore, ormai ex Granada, potrebbe essere ufficializzato già nelle prossime orealportiere e occhi puntati anche sulla difesa e attacco. Laè pronta a cambiare marcia in vista dell’attuale sessione di calcio. Accordi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

cmdotcom : Dybala, De Ketelaere e Ziyech, De Ligt e Zaniolo: mercato torrido con Longo! Il caso Lazio da Auronzo, record Genoa… - tvdellosport : Alle 23 a Sportitaliamercato: ?? #Milan, dopo la fumata bianca c’è un mese da recuperare: le strategie ?? #Inter, t… - LALAZIOMIA : Lazio, è arrivato Casale: visite mediche e via ad Auronzo - sportli26181512 : Lazio, è arrivato Casale: visite mediche e via ad Auronzo: Il difensore è un prescelto di Sarri. Test di idoneità i… - karn0v : Incredibile come la Lazio non riesca mai a fare un mercato decente -

Calciomercato, news e trattative del 7 luglio ... base d'intesa con il Lille per Renato Sanches Monza, pazza idea Cavani Lazio, fatta per Casale dal Verona Acq uisti, cessioni e trattative: TABELLONE Le VIDEO news di mercato "Calciomercato - L'... Casale e Maximiano: così Sarri scippa due acquisti al Napoli Un doppio colpo che è anche un doppio scippo: la Lazio è pronta a chiudere due acquisti, quello di Nicolò Casale e quello di Luis Maximiano . Due ...il prossimo anno dopo averli strappati sul mercato ... Tag24 Casale e Maximiano: così Sarri Un doppio colpo che è anche un doppio scippo: la Lazio è pronta a chiudere due acquisti, quello di Nicolò Casale e quello di Luis Maximiano. Due calciatori che hanno ricevuto ... Spezia, Melissano il nuovo direttore sportivo Già nello staff di Meluso, ritorna dopo la scorsa stagione nella Fiorentina, col gradimento del responsabile area tecnica Pecini ... ... base d'intesa con il Lille per Renato Sanches Monza, pazza idea Cavani, fatta per Casale dal Verona Acq uisti, cessioni e trattative: TABELLONE Le VIDEO news di"Calciomercato - L'...Un doppio colpo che è anche un doppio scippo: laè pronta a chiudere due acquisti, quello di Nicolò Casale e quello di Luis Maximiano . Due ...il prossimo anno dopo averli strappati sul... Mercato Lazio ultimissime: Sarri spazientito Un doppio colpo che è anche un doppio scippo: la Lazio è pronta a chiudere due acquisti, quello di Nicolò Casale e quello di Luis Maximiano. Due calciatori che hanno ricevuto ...Già nello staff di Meluso, ritorna dopo la scorsa stagione nella Fiorentina, col gradimento del responsabile area tecnica Pecini ...