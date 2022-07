LIVE F1, GP Austria 2022 in DIRETTA: si parte con le prove libere, poi le qualifiche (Di venerdì 8 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.51 I piloti e i team dovranno impegnarsi al massimo per ottenere il meglio possibile e in breve tempo per l’impostazione del fine-settimana. 12.48 Si prospetta quindi un fine-settimana particolarmente impegnativo. 12.46 Si tratta di un fine settimana insolito, uno dei tre stagionali in cui è prevista anche la Sprint Race. Dunque oggi si disputerà una sola sessione di prove libere, poi dalle 17.00 spazio alle qualifiche. Domani FP2 e Sprint Race, domenica la gara tradizionale. 12.45 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP d’Austria di F1. Come seguire il day-1 del GP Austria in tv/streaming – La presentazione del ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.51 I piloti e i team dovranno impegnarsi al massimo per ottenere il meglio possibile e in breve tempo per l’impostazione del fine-settimana. 12.48 Si prospetta quindi un fine-settimana particolarmente impegnativo. 12.46 Si tratta di un fine settimana insolito, uno dei tre stagionali in cui è prevista anche la Sprint Race. Dunque oggi si disputerà una sola sessione di, poi dalle 17.00 spazio alle. Domani FP2 e Sprint Race, domenica la gara tradizionale. 12.45 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladelle1 del GP d’di F1. Come seguire il day-1 del GPin tv/streaming – La presentazione del ...

