Klopp riparte da Salah Newcastle | mercato da applausi

Nuova puntata di In the Box, il nostro podcast dedicato al calcio inglese, con il mercato ancora una volta tema centrale. Analizziamo il nuovo Liverpool chedal rinnovo del suo giocatore più forte, Mo Salah. Poi focus sul mercato del ricchissimo Newcastle, che al momento sta spendendo senza esagerare assecondando le esigenze del tecnico Howe. E ......però è di un'intensità che assomiglia tanto al "gegenpressing" del miglior Liverpool di: ... Meno di tre settimane, dunque, e siverso una delle annate più atipiche che si ricordino, con ... Klopp sfida ten Hag: 100 milioni sul piatto per il gioiello - CalciomercatoWeb.it - News di calciomercato Klopp e Mourinho sono solo alcuni dei tanti esempi di come questo calcio non sia più per vecchi: ora comanda il dio denaro ...Il calciomercato della Juventus in questa fase è più bollente che mai. Tanti rumors e tante trattative in ballo per i bianconeri.