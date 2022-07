Inter, Lautaro: 'Il mio modello è mio padre, il mio sogno il Mondiale con l'Argentina' (Di venerdì 8 luglio 2022) L'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez è stato nelle ultime ore testimonial di un evento della Lamborghini, prestandosi anche... Leggi su calciomercato (Di venerdì 8 luglio 2022) L'attaccante dell'Martinez è stato nelle ultime ore testimonial di un evento della Lamborghini, prestandosi anche...

Pubblicità

SimoneTogna : Lautaro #martinez vede #darmian fermo a firmare autografi e allunga la strada per entrare in ritiro. Quando il late… - SimoneTogna : Romelu #Lukaku è (di nuovo) appena atterrato a Milano. Domani Big Rom si aggregherà al ritiro dell’#Inter (come #Lautaro e #correa). - SimoneTogna : La LULA ad Appiano Gentile. #inter #lukaku #lautaro - AleDigio89 : RT @cmdotcom: #Inter, #Lautaro: 'Il mio modello è mio padre, il mio sogno il Mondiale con l'Argentina' - cmdotcom : #Inter, #Lautaro: 'Il mio modello è mio padre, il mio sogno il Mondiale con l'Argentina' -