I deliranti post pubblicati dall'uomo che ha hackerato i profili social di Disneyland (Di venerdì 8 luglio 2022) È riuscito a entrare in possesso, per motivi ancora da accertare, delle credenziali per entrare e utilizzare i profili social di Disneyland. Poi, per alcune ore, ha pubblicato una serie di post (sia su Facebook che su Instagram) di stampo razzista e cospirazionista (anche sulla pandemia Covid-19). Alla fine, fortunatamente, il team social del più famoso parco divertimenti del mondo è riuscita a rientrare in possesso dei propri canali, cancellando quanto era stato pubblicato da colui il quale ha detto di chiamarsi "David Do". LEGGI ANCHE > Com'è la storia della mamma che farà lavori socialmente utili per aver tolto lo smartphone alla figlia Il tutto è avvenuto nel corso della giornata di giovedì, quando (soprattutto su Instagram) sono iniziati a comparire alcuni strani ...

