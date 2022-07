Dopo l’assoluzione, Platini all’attacco di Infantino: «i veri colpevoli non erano in aula» (Di venerdì 8 luglio 2022) «Ho vinto una prima partita ma la lotta all’ingiustizia continua, i veri colpevoli non sono comparsi in questo primo processo ma sappiano che ci ritroveremo» Sono le parole con cui Michel Platini ha commentato la sua assoluzione (e quella di Blatter) dalle accuse di frode e di truffa risalenti al 2015. Lo scorso 15 giugno era stato chiesto un anno e otto mesi di reclusione con sospensione della pena per i due imputati. Platini, in qualche modo, si riferisce al sospetto che l’inchiesta fosse in qualche modo pilotata, che sottendesse una regia occulta. Nello specifico, la difesa di Platini aveva chiamato in causa Gianni Infantino, che all’epoca dei fatti lavorava fianco fianco con l’ex calciatore francese, prima di essere eletto – nel 2016 – presidente della Fifa. La Fifa non ha ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 8 luglio 2022) «Ho vinto una prima partita ma la lotta all’ingiustizia continua, inon sono comparsi in questo primo processo ma sappiano che ci ritroveremo» Sono le parole con cui Michelha commentato la sua assoluzione (e quella di Blatter) dalle accuse di frode e di truffa risalenti al 2015. Lo scorso 15 giugno era stato chiesto un anno e otto mesi di reclusione con sospensione della pena per i due imputati., in qualche modo, si riferisce al sospetto che l’inchiesta fosse in qualche modo pilotata, che sottendesse una regia occulta. Nello specifico, la difesa diaveva chiamato in causa Gianni, che all’epoca dei fatti lavorava fianco fianco con l’ex calciatore francese, prima di essere eletto – nel 2016 – presidente della Fifa. La Fifa non ha ...

