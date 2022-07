Covid, l'allarme della pediatra: "Ricoveri in aumento, attenti ai bambini più piccoli" (Di venerdì 8 luglio 2022) A Tgcom24 la dottoressa Anna Chiara Vitucci spiega che crescono anche gli accessi in Pronto Soccorso. Il sunto è che in questa estate 2022 il Covid non arretra, anzi, tutt'altro. La colpa è dell'... Leggi su notizie (Di venerdì 8 luglio 2022) A Tgcom24 la dottoressa Anna Chiara Vitucci spiega che crescono anche gli accessi in Pronto Soccorso. Il sunto è che in questa estate 2022 ilnon arretra, anzi, tutt'altro. La colpa è dell'...

