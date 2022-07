Basket: Procida firma un contratto triennale con l'Alba Berlino (Di venerdì 8 luglio 2022) La guardia comasca era stato selezionato alla 36chiamata dai Pistons Berlino (GERMANIA) - Gabriele Procida è il primo acquisto dell'estate dell'Alba Berlino: il 20enne nazionale italiano ha firmato un ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 8 luglio 2022) La guardia comasca era stato selezionato alla 36chiamata dai Pistons(GERMANIA) - Gabrieleè il primo acquisto dell'estate dell': il 20enne nazionale italiano hato un ...

Pubblicità

infoitsport : Basket: Gabriele Procida firma per tre anni con l'Alba Berlino - infoitsport : Basket, per Procida niente Nba (per ora): ufficiale l'accordo con l'Alba Berlino - Eurosport_IT : Gabriele Procida si trasferisce in Germania! ?????? #EurosportBASKET | #Procida | #NBA | #ALBABerlino - 1000Cuori : ?? Il saluto di Procida alla Fortitudo ?? - 1000Cuori : ?? Procida in Eurolega con l'Alba Berlino ?? -