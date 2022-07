Attentato contro Shinzo Abe: morto l’ex premier giapponese (Di venerdì 8 luglio 2022) Tokyo – E’ morto l’ex premier giapponese Shinzo Abe, ferito in un Attentato questa mattina da due colpi d’arma da fuoco durante un comizio elettorale a Nara. La notizia è stata confermata, ha reso noto l’emittente pubblica Nhk. Da subito le condizioni dell’ex premier erano sembrate critiche, aveva spiegato il premier giapponese Fumio Kishida rispondendo alle domande dei cronisti. “Al momento, i medici stanno facendo il possibile. Spero e prego che l’ex premier sopravviva”, aveva aggiunto. L’attacco, ha detto ancora, “non può essere tollerato”. Si è trattato di un atto “barbaro”, ha aggiunto. Secondo quanto scrive la Bbc, il suo assalitore è stato arrestato: la polizia è riuscita a ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 8 luglio 2022) Tokyo – E’Abe, ferito in unquesta mattina da due colpi d’arma da fuoco durante un comizio elettorale a Nara. La notizia è stata confermata, ha reso noto l’emittente pubblica Nhk. Da subito le condizioni delerano sembrate critiche, aveva spiegato ilFumio Kishida rispondendo alle domande dei cronisti. “Al momento, i medici stanno facendo il possibile. Spero e prego chesopravviva”, aveva aggiunto. L’attacco, ha detto ancora, “non può essere tollerato”. Si è trattato di un atto “barbaro”, ha aggiunto. Secondo quanto scrive la Bbc, il suo assalitore è stato arrestato: la polizia è riuscita a ...

