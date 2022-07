A Napoli l’amore si è trasformato in odio: e quando si odia sé stessi è la fine del tifo (Di venerdì 8 luglio 2022) Oggi il Napoli calcio partirà per il suo ritiro ma quest’anno sembra tutto diverso… C’è tra i tifosi azzurri una sorta di rassegnazione tra l’umoristico ed il tragico che in tanti anni di tifo non avevo mai costatato, ma forse è successo qualcosa di più profondo che cercherò di dimostrare in questo articolo. Mi fermo spesso a parlare con i tifosi in strada, nei bar, sulla tolda di uno stabilimento balneare, ai margini di una presentazione letteraria, o dopo la visione di un film e la mia tesi è che non esista più un tifoso del Napoli che abbia un sentire medio di attaccamento alla squadra. Da anni infatti anch’io – quando non vado allo stadio – vedo il Napoli da solo perché un parere contrario durante l’evento agonistico mi toglierebbe il gusto della ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 8 luglio 2022) Oggi ilcalcio partirà per il suo ritiro ma quest’anno sembra tutto diverso… C’è tra isi azzurri una sorta di rassegnazione tra l’umoristico ed il tragico che in tanti anni dinon avevo mai costatato, ma forse è successo qualcosa di più profondo che cercherò di dimostrare in questo articolo. Mi fermo spesso a parlare con isi in strada, nei bar, sulla tolda di uno stabilimento balneare, ai margini di una presentazione letteraria, o dopo la visione di un film e la mia tesi è che non esista più unso delche abbia un sentire medio di attaccamento alla squadra. Da anni infatti anch’io –non vado allo stadio – vedo ilda solo perché un parere contrario durante l’evento agonistico mi toglierebbe il gusto della ...

