Vede un coppia litigare nel parcheggio, interviene per difendere la donna: riceve un fendente mortale al cuore (Di giovedì 7 luglio 2022) Morto per salvare la vita una donna. Un 40enne è stato ucciso in un parcheggio a Parma. Il giovane era intervenuto in difesa di una coetanea aggredita. I casi di violenza sulle donne – dagli abusi sessuali, alle percosse fino all'uccisione – si moltiplicano di giorno in giorno spesso nell'indifferenza di chi Vede ma tace. L'articolo proviene da Leggilo.org.

