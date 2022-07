"Tre giorni di capricci": Ylenja Lucaselli smaschera Conte, la figuraccia in Parlamento (Di giovedì 7 luglio 2022) "Sarebbe meglio andare al voto il prima possibile e dare al Paese un governo capace di governare": Ylenja Lucaselli di Fratelli d'Italia, ospite di Omnibus su La7, lancia la sua proposta senza fare troppi giri di parole. Le intenzioni del partito di Giorgia Meloni sono chiare ormai da tempo. E le ultime fibrillazioni all'interno dell'esecutivo, culminate ieri nell'incontro tra Giuseppe Conte e Mario Draghi, rafforzano il desiderio di FdI di andare al voto. Il caos che il Movimento 5 Stelle ha scatenato nell'ultimo periodo ha provocato non pochi danni in Parlamento secondo la Lucaselli, che ha detto: "Siamo stati bloccati in Aula sul decreto Aiuti per tre giorni semplicemente perché il M5s e Conte hanno fatto i capricci". La deputata poi ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) "Sarebbe meglio andare al voto il prima possibile e dare al Paese un governo capace di governare":di Fratelli d'Italia, ospite di Omnibus su La7, lancia la sua proposta senza fare troppi giri di parole. Le intenzioni del partito di Giorgia Meloni sono chiare ormai da tempo. E le ultime fibrillazioni all'interno dell'esecutivo, culminate ieri nell'incontro tra Giuseppee Mario Draghi, rafforzano il desiderio di FdI di andare al voto. Il caos che il Movimento 5 Stelle ha scatenato nell'ultimo periodo ha provocato non pochi danni insecondo la, che ha detto: "Siamo stati bloccati in Aula sul decreto Aiuti per tresemplicemente perché il M5s ehanno fatto i". La deputata poi ha ...

