Sviluppo, innovazione e inflazione. La prima assemblea di Famindustria nel segno di Cattani (Di giovedì 7 luglio 2022) Volendo trarre insegnamento dalla storia, gli ultimi due anni hanno rappresentato la prova più difficile per il settore farmaceutico italiano. Nulla è stato più violento e improvviso della grande pandemia, una spallata a un’industria che vale oltre 34 miliardi di euro di produzione che però ha avuto i suoi risvolti positivi, se così si può dire. Creando, per esempio, nuove consapevolezze, nuove basi e nuovi orizzonti per le imprese farmaceutiche. Perché, se c’è una lezione che l’industria del farmaco ha potuto trarre da oltre 24 mesi di lotta al Covid è proprio questa: il mondo è cambiato per sempre e con esso il concetto di salute, innovazione e dunque prevenzione. Non è un caso che il filo conduttore della prima relazione di Marcello Cattani (qui la photogallery), oggi ai vertici della francese Sanofi, succeduto dopo 11 anni di ... Leggi su formiche (Di giovedì 7 luglio 2022) Volendo trarre insegnamento dalla storia, gli ultimi due anni hanno rappresentato la prova più difficile per il settore farmaceutico italiano. Nulla è stato più violento e improvviso della grande pandemia, una spallata a un’industria che vale oltre 34 miliardi di euro di produzione che però ha avuto i suoi risvolti positivi, se così si può dire. Creando, per esempio, nuove consapevolezze, nuove basi e nuovi orizzonti per le imprese farmaceutiche. Perché, se c’è una lezione che l’industria del farmaco ha potuto trarre da oltre 24 mesi di lotta al Covid è proprio questa: il mondo è cambiato per sempre e con esso il concetto di salute,e dunque prevenzione. Non è un caso che il filo conduttore dellarelazione di Marcello(qui la photogallery), oggi ai vertici della francese Sanofi, succeduto dopo 11 anni di ...

Pubblicità

MISE_GOV : Fondo sviluppo tecnologie e #intelligenzaArtificiale Da #settembre imprese e centri di ricerca possono fare domanda… - FarmindustriaTW : l’accesso rapido a tutte le terapie, la valorizzazione di ricerca, innovazione e valore industriale, per rafforzare… - CeotechI : Meta, l'AI è in grado di parlare in 200 lingue #AI #ArtificialIntelligence #Innovazione #IntelligenzaArtificiale… - TuttoH24 : Si parla dei “Bandi ALSIA per le imprese lucane” nel Focus del n. 109 di “Agrifoglio”, la rivista ALSIA di agricolt… - startzai : RT @filctemcgil: ??2??… (Segue) Non può esserci #innovazione senza formazione, e non c’è formazione senza professionalità, la #formazione va… -