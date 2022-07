Studente sostiene esame di maturità in sardo: “Rendo onore a una lingua bella, siamo troppo ‘americani e poco autoctoni” (Di giovedì 7 luglio 2022) Ha sostenuto l'esame di maturità parlando in lingua sarda del rapporto tra uomo e natura nel Medioevo, fino ad arrivare ai giorni nostri con cenni di bioetica. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 7 luglio 2022) Ha sostenuto l'diparlando insarda del rapporto tra uomo e natura nel Medioevo, fino ad arrivare ai giorni nostri con cenni di bioetica. L'articolo .

Pubblicità

orizzontescuola : Studente sostiene esame di maturità in sardo: “Rendo onore a una lingua bella, siamo troppo ‘americani e poco autoc… - mereu_giorgio : RT @SardiniaPost: Un ventenne di #Maracalagonis ha sostenuto l’esame di maturità parlando in lingua sarda. #Quartu #Sardegna https://t.co… - SardiniaPost : Un ventenne di #Maracalagonis ha sostenuto l’esame di maturità parlando in lingua sarda. #Quartu #Sardegna - infoitinterno : Maturità per un amico: a Vercelli studente sostiene l'esame al posto del compagno scomparso in un incidente - StampaVercelli : Maturità per un amico: a Vercelli studente sostiene l’esame al posto del compagno scomparso in un incidente… -