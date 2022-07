Scopriamo insieme tutte le novità in arrivo su Disney Plus a luglio (Di giovedì 7 luglio 2022) Disney Plus a luglio arricchirà il suo catalogo di nuovi film e serie tv, vediamo cosa ci aspetta in questa stagione caldissima L’arrivo di luglio ha portato con sé un forte aumento delle temperature, che spesso costringono a non uscire nelle ore più calde della giornata. Quale miglior modo di passare il tempo se non guardando un bel film o serie tv? Vediamo allora cosa ci riserva di nuovo Disney Plus a luglio 2022. A caccia di squali 9+ Disney Plus: luglio 2022 A caccia di squali racconta delle avventure di Chris Hemsworth, in missione per scoprire quale sia la scienza dietro il comportamento degli squali e come questi animali possano convivere pacificamente con l’uomo. Sarà l’occasione di ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 7 luglio 2022)arricchirà il suo catalogo di nuovi film e serie tv, vediamo cosa ci aspetta in questa stagione caldissima L’diha portato con sé un forte aumento delle temperature, che spesso costringono a non uscire nelle ore più calde della giornata. Quale miglior modo di passare il tempo se non guardando un bel film o serie tv? Vediamo allora cosa ci riserva di nuovo2022. A caccia di squali 9+2022 A caccia di squali racconta delle avventure di Chris Hemsworth, in missione per scoprire quale sia la scienza dietro il comportamento degli squali e come questi animali possano convivere pacificamente con l’uomo. Sarà l’occasione di ...

Pubblicità

tuttoteKit : Scopriamo insieme tutte le novità in arrivo su Disney Plus a luglio #DisneyPlus #tuttotek - redazionerumors : Occhi puntati sulle relazioni nel nuovo format dedicato all'amore: scopriamo insieme tutto ciò che c'è da sapere - PeroniSnc : Scopriamo insieme allo Chef Paolino , le fantastiche ed inaspettate caratteristiche della Vortex Plus. Non mancare… - Sergio37075361 : RT @OlimpiaMI1936: Stay tuned... Two hours to go! ?? Alle 16 scopriamo “Tutti #insieme” quando si potranno acquistare gli Abbonamenti per… - LiberoMagazine_ : Scopriamo insieme i migliori titoli in uscita a luglio su Tim Vision, tra film e serie tv esclusive -