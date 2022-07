Scoppia un incendio nello stabilimento Catalent: a rischio anche i vaccini Covid (Di giovedì 7 luglio 2022) Anagni. Paura e apprensione qualche ora fa nello stabilimento Catalent di Anagni. Un incendio di non modeste dimensioni è Scoppiato all’interno della nota azienda farmaceutica che si trova nella zona industriale di Anagni, nel nord della provincia di Frosinone. Allarme nello stabilimento Catalent di Anagni Subito dopo l’allarme, scattato intorno all’ora di pranzo di oggi, giovedì 7 luglio, tutti i reparti sono stati prontamente fatti evacuare con i lavoratori che si sono radunati nel piazzale all’esterno, in prossimità del parcheggio (La Repubblica). Tutta la zona è stata invasa dal fumo e dall’odore acre di bruciato. Le cause che hanno innescato l’incendio rappresentano ancora, per il momento, una variabile ignota da scoprire. Leggi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 7 luglio 2022) Anagni. Paura e apprensione qualche ora fadi Anagni. Undi non modeste dimensioni èto all’interno della nota azienda farmaceutica che si trova nella zona industriale di Anagni, nel nord della provincia di Frosinone. Allarmedi Anagni Subito dopo l’allarme, scattato intorno all’ora di pranzo di oggi, giovedì 7 luglio, tutti i reparti sono stati prontamente fatti evacuare con i lavoratori che si sono radunati nel piazzale all’esterno, in prossimità del parcheggio (La Repubblica). Tutta la zona è stata invasa dal fumo e dall’odore acre di bruciato. Le cause che hanno innescato l’rappresentano ancora, per il momento, una variabile ignota da scoprire. Leggi ...

