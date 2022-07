Reddito di cittadinanza: quale futuro dopo incontro Draghi-Conte? (Di giovedì 7 luglio 2022) Ha avuto grande attenzione mediatica il vertice tra Giuseppe Conte e Mario Draghi. Nell'occasione il presidente del Movimento 5 Stelle ha consegnato al premier un documento in cui si elencano le ragioni del disagio politico pentastellato degli ultimi tempi. Si sono chieste, in un certo senso, garanzie rispetto a quelli che sono i principi del partito e alla direzione del Governo. Reddito di cittadinanza: il M5s aspetta garanzie? Tra i punti trattati c'è la misura bandiera del Movimento 5 Stelle: il Reddito di cittadinanza. Non è un mistero che l'attuale maggioranza comprenda partiti che non lo apprezzano, che ne vorrebbero una revisione sostanziale o che preferirebbero che si investissero le risorse in altro modo sul mondo del lavoro. Il Movimento 5 Stelle si aspetterebbe in ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 7 luglio 2022) Ha avuto grande attenzione mediatica il vertice tra Giuseppee Mario. Nell'occasione il presidente del Movimento 5 Stelle ha consegnato al premier un documento in cui si elencano le ragioni del disagio politico pentastellato degli ultimi tempi. Si sono chieste, in un certo senso, garanzie rispetto a quelli che sono i principi del partito e alla direzione del Governo.di: il M5s aspetta garanzie? Tra i punti trattati c'è la misura bandiera del Movimento 5 Stelle: ildi. Non è un mistero che l'attuale maggioranza comprenda partiti che non lo apprezzano, che ne vorrebbero una revisione sostanziale o che preferirebbero che si investissero le risorse in altro modo sul mondo del lavoro. Il Movimento 5 Stelle si aspetterebbe in ...

