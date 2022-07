Ragazzo scomparso durante una passeggiata: tragico epilogo delle ricerche (Di giovedì 7 luglio 2022) È stato trovato in un canalone il cadavere del Ragazzo di 33 anni che era scomparso da martedì dopo essere uscito dalla sua abitazione di Sant’Anna d’Alfaedo (Verona). Si sono concluse dopo neanche 24 ore le ricerche del Ragazzo di 33 anni scomparso da Sant’Anna d’Alfaedo (Verona) dopo essere uscito da casa per una passeggiata. I soccorritori lo hanno trovato senza vita in un canalone. (Gianluca Pili – Adobe Stock)Sono scattate così le operazioni per il recupero della salma, trasferita poi a Borgo Roma. Stando ad una prima ricostruzione su quanto accaduto, il 33enne sarebbe scivolato durante la passeggiata ruzzolando per diversi metri. Verona, 33enne scomparso durante una passeggiata: trovato il ... Leggi su esclusiva (Di giovedì 7 luglio 2022) È stato trovato in un canalone il cadavere deldi 33 anni che erada martedì dopo essere uscito dalla sua abitazione di Sant’Anna d’Alfaedo (Verona). Si sono concluse dopo neanche 24 ore ledeldi 33 annida Sant’Anna d’Alfaedo (Verona) dopo essere uscito da casa per una. I soccorritori lo hanno trovato senza vita in un canalone. (Gianluca Pili – Adobe Stock)Sono scattate così le operazioni per il recupero della salma, trasferita poi a Borgo Roma. Stando ad una prima ricostruzione su quanto accaduto, il 33enne sarebbe scivolatolaruzzolando per diversi metri. Verona, 33enneuna: trovato il ...

