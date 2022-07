Napoli, bufera sulla pizzeria Dal Presidente. Il gestore chiede scusa: “Ho fatto una sciocchezza” (Di giovedì 7 luglio 2022) “Ho fatto una sciocchezza”. Massimiliano Di Caprio della pizzeria ‘Dal Presidente’, di via Tribunali, finito nella bufera per le sue frasi omofobe, chiede scusa a tutti e prova a difendersi dalle critiche e dai commenti di dura disapprovazione da parte di centinaia di utenti. Napoli, bufera sulla pizzeria Dal Presidente. Il gestore chiede scusa: “Ho fatto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 7 luglio 2022) “Houna”. Massimiliano Di Caprio della‘Dal’, di via Tribunali, finito nellaper le sue frasi omofobe,a tutti e prova a difendersi dalle critiche e dai commenti di dura disapprovazione da parte di centinaia di utenti.Dal. Il: “HoL'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

