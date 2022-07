La leggenda di Man Utd Ferdinand afferma che la richiesta di trasferimento di Ronaldo non è una “grande storia” tra affermazioni “imperdonabili” (Di giovedì 7 luglio 2022) Sito inglese: La leggenda del Man Utd Rio Ferdinand dice di non capire come Cristiano Ronaldo voglia lasciare il club sia una “grande storia”. Il nazionale portoghese ha chiarito alla gerarchia dei Red Devils che vuole potersi trasferire in un altro club se viene fatta un’offerta “soddisfacente”.. E Il Sole hanno ora segnalato che Man Utd ha ora accettato di doverlo vendere quest’estate per evitare che la situazione si trasformi in una saga. Gossip sul trasferimento: Jesse Lingard pronto per un passaggio a sorpresa all’estero, Man Utd occhio Bel difensore Ronaldo ha segnato 24 gol in 38 presenze in tutte le competizioni con il Man Utd la scorsa stagione, ma i Red Devils sono arrivati ??sesti in Premier League e non sono riusciti a qualificarsi per la Champions ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 7 luglio 2022) Sito inglese: Ladel Man Utd Riodice di non capire come Cristianovoglia lasciare il club sia una “”. Il nazionale portoghese ha chiarito alla gerarchia dei Red Devils che vuole potersi trasferire in un altro club se viene fatta un’offerta “soddisfacente”.. E Il Sole hanno ora segnalato che Man Utd ha ora accettato di doverlo vendere quest’estate per evitare che la situazione si trasformi in una saga. Gossip sul: Jesse Lingard pronto per un passaggio a sorpresa all’estero, Man Utd occhio Bel difensoreha segnato 24 gol in 38 presenze in tutte le competizioni con il Man Utd la scorsa stagione, ma i Red Devils sono arrivati ??sesti in Premier League e non sono riusciti a qualificarsi per la Champions ...

Pubblicità

sciain : Ho appena sentito per l'ennesima volta la leggenda di Gosling che ha imparato a suonare il piano da zero per La La… -