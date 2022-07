La felicità di Rocio e Raoul Bova in Calabria | nel luogo dove l’attore è cresciuto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 7 luglio 2022) E’ un’estate speciale questa che arriva dopo due anni difficili per tutti,ancheMorales hanno modificato qualcosa della loro vita. La coppia è in vacanza in, a Roccella Jonica con le figlie Alma e Luna, con il cagnolino, con voglia di semplicità. Perera importante tornare in quello che per lui è da sempre unspeciale perché è lì che è. Qualche giorno insieme inè servito aMunoz Morales come conferma della loro, della famiglia che hanno creato, voluta quando tutti erano contro loro due. Le dichiarazioni d’amore che si scambiano sono importanti, semplici, ...