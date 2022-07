Pubblicità

Inter : Due anni, tre trofei, sempre prezioso #GrazieAleksandar ???????? - FcInterNewsit : ?? #Mkhitaryan e #Bellanova si fermano con i tifosi. Foto e autografi per i due nuovi giocatori dell’Inter ???? - FBiasin : Un paio di cose post conferenza #Inter: - I famosi 60 milioni di plus vanno fatti entro il 30 giugno 2023, non ent… - sportli26181512 : Inter, i due fronti che bloccano il mercato. Marotta cerca l’accelerata: Inter, i due fronti che bloccano il mercat… - jrbasket2015 : RT @Gazzetta_it: Inter, i due fronti che bloccano il mercato. Marotta cerca l’accelerata -

Ora che si sono formalmente chiuse le grandi manovre a centrocampo con l'addio di Vidal, restanofronti caldi su cui concentrare gli sforzi: la difesa, a cui serve un sostituto di Ranocchia e (...Su di lui però è forte anche l'. Infine, l'attacco: sempre in piedi la pista Nicolò Zaniolo della Roma, allo stesso modo non è tramontata ancora l'ipotesi di Marko Arnautovic del Bologna come ...I tifosi dell'Inter hanno risposto ancora una volta presente, dimostrando il proprio amore incondizionato per la squadra del loro cuore ...Maurizio Pistocchi è stato intervistato in esclusiva da fcinter1908.it dove ha parlato del probabile futuro di Paulo Dybala in maglia nerazzurra. Come risponde ...