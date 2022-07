Il valore aggiunto di un percorso insieme (Di giovedì 7 luglio 2022) Presso il Centro proponiamo attività e laboratori psico-educativi per bambini e adolescenti in piccolo gruppo che riguardano l’apprendimento scolastico, l’organizzazione e la pianificazione delle attività quotidiane, le abilità relazionali e la conoscenza di sé e delle proprie emozioni.Il lavoro nel piccolo gruppo consente al bambino e al ragazzo di usufruire sia di un percorso psico-educativo mirato ai propri bisogni ma anche di apprendere da altri coetanei che vivono le stesse esperienze e possono essere di supporto alla crescita, sia per gli aspetti metacognitivi che emotivo-relazionali. Dedichiamo particolare cura e attenzione alla formazione del gruppo e alla personalizzazione delle attività, questo è il motivo per cui prima di iscriversi al gruppo è per noi importante un colloquio preliminare con i genitori e una osservazione o colloquio con il bambino/ragazzo ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 7 luglio 2022) Presso il Centro proponiamo attività e laboratori psico-educativi per bambini e adolescenti in piccolo gruppo che riguardano l’apprendimento scolastico, l’organizzazione e la pianificazione delle attività quotidiane, le abilità relazionali e la conoscenza di sé e delle proprie emozioni.Il lavoro nel piccolo gruppo consente al bambino e al ragazzo di usufruire sia di unpsico-educativo mirato ai propri bisogni ma anche di apprendere da altri coetanei che vivono le stesse esperienze e possono essere di supporto alla crescita, sia per gli aspetti metacognitivi che emotivo-relazionali. Dedichiamo particolare cura e attenzione alla formazione del gruppo e alla personalizzazione delle attività, questo è il motivo per cui prima di iscriversi al gruppo è per noi importante un colloquio preliminare con i genitori e una osservazione o colloquio con il bambino/ragazzo ...

