Il gesto in tribuna | poi il clamoroso vaffa in mondovisione | tra Nadal e suo papà finisce malissimo | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 7 luglio 2022) O la vittoria o la sconfitta, ma nessuna resa. Questo è il pensiero di Rafa, vittorioso in cinque set contro Taylor Fritz (3-6 7-5 3-6 7-5 7-6) in quattro ore e 15 di gioco, nonostante un piede a pezzi, una costola incollata e uno stiramento agli addominali per servire a 160 orari. Alla fine è vittoria e semifinale, nonostante il possibile ritiro dopo un terzo di gara. Ora troverà Nick Kyrgios (gara venerdì alle 14.30), alla prima semifinale in carriera battendo Cristian Garín. L'uomo dei 22 Slam contro l'australiano esuberante e dalle battute da sotto che fanno arrabbiare tanti amanti del tennis, portando all'esasperazione Stefanos Tsitsipas. L'infortunio, il ritorno, la vittoria finale - Rafa arriverà alla sfida non in perfettissime condizioni, e proprio contro Fritz lo spagnolo aveva perso a Indian Wells per una frattura al costato. Mercoledì ...