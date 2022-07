I genitori hanno fatto causa a TikTok per la morte di due bambine di 8 e 9 anni (Di giovedì 7 luglio 2022) La causa intentata dai genitori contro TikTok e depositata giovedì presso la Corte Superiore della Contea di Los Angeles, come riporta la stampa, sostiene che il social “avrebbe dovuto sapere o sapeva” che i suoi prodotti creano dipendenza e indirizzano i bambini verso contenuti pericolosi. I genitori delle bambine, in particolare, hanno citato in giudizio l’azienda sostenendo che il suo algoritmo ha intenzionalmente fornito ai bambini contenuti pericolosi, come la Blackout Challange: le due bambine, infatti, sono morte l’anno scorso dopo aver visto la sfida, che incoraggiava gli utenti a soffocarsi fino a svenire, secondo la causa depositata. Come si evince dalla causa una delle due bambine citate, ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 7 luglio 2022) Laintentata daicontroe depositata giovedì presso la Corte Superiore della Contea di Los Angeles, come riporta la stampa, sostiene che il social “avrebbe dovuto sapere o sapeva” che i suoi prodotti creano dipendenza e indirizzano i bambini verso contenuti pericolosi. Idelle, in particolare,citato in giudizio l’azienda sostenendo che il suo algoritmo ha intenzionalmente fornito ai bambini contenuti pericolosi, come la Blackout Challange: le due, infatti, sonol’anno scorso dopo aver visto la sfida, che incoraggiava gli utenti a soffocarsi fino a svenire, secondo ladepositata. Come si evince dallauna delle duecitate, ...

