Firma il nuovo contratto, il Saragozza scopre un vecchio messaggio e lo manda via: Gaizka Campos licenziato dopo 5 ore dall’accordo (Di giovedì 7 luglio 2022) Il mondo del calcio continua a regalare storie veramente particolari che riescono a scatenare motivi di grande discussione. L’ultima arriva direttamente dalla Spagna e riguarda Gaizka Campos, portiere costretto ad abbandonare la sua nuova squadra per una vicenda fuori dal campo. L’estremo difensore classe 1997 è di nazionalità spagnola e nel corso della carriera ha indossato alcune maglie: Numancia, Valladolid B e Celta B. Campos è riuscito a mettersi in mostra fino ad attirare l’attenzione del Saragozza, l’accordo è stato raggiunto per la soddisfazione di club e calciatore. La squadra spagnola ufficializza il colpo in porta, a distanza di 5 ore il dietrofront. Il motivo? Un vecchio messaggio pubblicato dal portiere nel 2013 proprio contro il Saragozza. “Provo ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 7 luglio 2022) Il mondo del calcio continua a regalare storie veramente particolari che riescono a scatenare motivi di grande discussione. L’ultima arriva direttamente dalla Spagna e riguarda, portiere costretto ad abbandonare la sua nuova squadra per una vicenda fuori dal campo. L’estremo difensore classe 1997 è di nazionalità spagnola e nel corso della carriera ha indossato alcune maglie: Numancia, Valladolid B e Celta B.è riuscito a mettersi in mostra fino ad attirare l’attenzione del, l’accordo è stato raggiunto per la soddisfazione di club e calciatore. La squadra spagnola ufficializza il colpo in porta, a distanza di 5 ore il dietrofront. Il motivo? Unpubblicato dal portiere nel 2013 proprio contro il. “Provo ...

