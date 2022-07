“Curdi? Prezzo doloroso ma accettabile”: botta e risposta a La7 tra Rampini e l’attivista Marcucci. E lui parla di “canea dei putiniani contro Erdogan” (Di giovedì 7 luglio 2022) Lungo botta e risposta a “In Onda” (La7) tra Eddi Marcucci, attivista politica che ha combattuto in Siria contro l’Isis al fianco delle Ypj, le donne combattenti curde, e il giornalista Federico Rampini sulle condizioni che la Nato ha accettato per avere l’ok della Turchia all’ingresso della Svezia e Finlandia. Secondo Rampini, è un male necessario, perché Erdogan frenerebbe lo “tsunami migratorio” causato dal ricatto di Putin sul grano e sulla crisi alimentare:”Questa è una delle ragioni per cui bisogna trattare con Erdogan. Io sono perplesso quando in Italia vedo giornali chiaramente putiniani, anche se non vogliono dirlo, che fino a ieri ignoravano la questione dei Curdi e improvvisamente se ne appassionano in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) Lungoa “In Onda” (La7) tra Eddi, attivista politica che ha combattuto in Sirial’Isis al fianco delle Ypj, le donne combattenti curde, e il giornalista Federicosulle condizioni che la Nato ha accettato per avere l’ok della Turchia all’ingresso della Svezia e Finlandia. Secondo, è un male necessario, perchéfrenerebbe lo “tsunami migratorio” causato dal ricatto di Putin sul grano e sulla crisi alimentare:”Questa è una delle ragioni per cui bisogna trattare con. Io sono perplesso quando in Italia vedo giornali chiaramente, anche se non vogliono dirlo, che fino a ieri ignoravano la questione deie improvvisamente se ne appassionano in ...

Pubblicità

giorgio_gori : Bene l’ingresso di Svezia e Finlandia nella NATO. Molto male che il prezzo, cedendo al ricatto della Turchia, lo pa… - LaStampa : Il prezzo dell’allargamento della Nato: i curdi svenduti a Erdogan - francoybrusco : @barone_rotto 1) Sì, prezzo doloroso ma accettabile. Non vedo cosa ci sia di sbagliato in questa affermazione; 2) Q… - luc_ma66 : RT @fabcet: “Un prezzo doloroso ma accettabile” dice Rampini parlando dei 50000 curdi rifugiati in Svezia e Finlandia. Chiedo ufficialment… - fattoquotidiano : “Curdi? Prezzo doloroso ma accettabile”: botta e risposta a La7 tra Rampini e l’attivista Marcucci. E lui parla di… -