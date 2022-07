«Boskov si accorgeva di tutto | pure a tavola Era un grande psicologo | capiva i momenti»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 7 luglio 2022) Il Secolo XIX intervista Narciso Pezzotti. Domani compirà 80 anni. Ha lavorato conalla Sampdoria, poi con Lippi, Vialli, Mancini, Zidane. «Un amico mi dice che ci vogliono 5 vite per vivere la mia. Periodi fantastici in squadre diverse, anche se da coprotagonista». Ricorda i tempi alla Samp. «Rimasi con. I primi due anni vivevamo a Nervi, stesso edificio, uno spettacolo. Laureato, colto, pensavano che fosse un bonaccione, ma sidi. “Ciso, perché lui mangia pollo?”.. “Tu – diceva ai ragazzi – devi mettere ordine in tua vita”.. “Ciso, oggi noi parliamo con Toninho”. Appena arrivò disse “Noi siamo Sampdoria”: pareva una frase così, fu la ...