Acqua minerale, è allarme | Pensioni, aumento di 50 euro | Canone Rai esenzione (Di giovedì 7 luglio 2022) Tra i temi più dibattuti del momento c’è l’Acqua minerale, ci sono le Pensioni e il Canone Rai. Tante le novità del caso, ecco i dettagli. In queste ultime settimane, sono stati tanti i temi che hanno catalizzato l’attenzione. Il primo riguarda l’Acqua minerale con una speciale classifica che riguarda i migliori e i peggiori prodotti. Cosa che può portare il consumatore ad una scelta ancora più consapevole. Ci sposteremo poi sulle Pensioni con un aumento di 50 euro che sarà disponibile tra qualche mese. Chiuderemo la nostra rassegna su come ottenere l’esenzione del Canone Rai. I temi fondamentali che affronteremo riguardano, dunque, Acqua minerale, ... Leggi su chenews (Di giovedì 7 luglio 2022) Tra i temi più dibattuti del momento c’è l’, ci sono lee ilRai. Tante le novità del caso, ecco i dettagli. In queste ultime settimane, sono stati tanti i temi che hanno catalizzato l’attenzione. Il primo riguarda l’con una speciale classifica che riguarda i migliori e i peggiori prodotti. Cosa che può portare il consumatore ad una scelta ancora più consapevole. Ci sposteremo poi sullecon undi 50che sarà disponibile tra qualche mese. Chiuderemo la nostra rassegna su come ottenere l’delRai. I temi fondamentali che affronteremo riguardano, dunque,, ...

Pubblicità

Maria66630111 : @ChiccoBodo E con l'acqua minerale non gasata, come la mettiamo? Quando ero bambina i miei usavano le bustine per fare 'l'acqua di Vichy' - DamianoL1973 : Beato, Chi almeno una volta, Almeno chiudendo gli occhi Ha potuto dimenticarvi tutti, Inutili come un raffreddore E… - franza_alberto : RT @Libero_official: La classifica di #Altroconsumo: qual è migliore acqua minerale (sorpresa) e qual è quella con il miglior rapporto qual… - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: #Savona. Grave #incidentesullavoro questa mattina nello stabilimento Acqua minerale Calizzano, dove un operaio di 24 anni… - PatriarcaK : #nucleare La Gretina quando la informano che di anidride carbonica in giro ce ne' talmente poca che non riescono pi… -