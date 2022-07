A 8 anni arriva a Roma e si mette a pulire la città (prima dei turisti stranieri): la lezione di civiltà arriva arriva da una bambina (VIDEO) (Di giovedì 7 luglio 2022) È arrivata nella Capitale dalle Marche per andare a vedere allo stadio la sua squadra del cuore, la Roma. I giallorossi giocavano la semifinale della Conference League, contro il Feyenoord. Era il 25 maggio. Ben prima che i turisti giapponesi pulissero Ponte Sisto, imbarazzando l’amministrazione capitolina. Ma, prima di recarsi all’Olimpico con mamma e papà, lei, Paola Sibilla-Lucan, ha fatto un giro per la città con i genitori. prima tappa il Colosseo. E lì è rimasta. Di sasso. Vedere infatti quel monumento stupendo circondato da cumuli di spazzatura le ha stretto il cuore. Nonostante Paola sia solo una bimba di 8 anni, ha capito che quella non era certo la “cartolina” che si aspettava della città ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 7 luglio 2022) Èta nella Capitale dalle Marche per andare a vedere allo stadio la sua squadra del cuore, la. I giallorossi giocavano la semifinale della Conference League, contro il Feyenoord. Era il 25 maggio. Benche igiapponesi pulissero Ponte Sisto, imbarazzando l’amministrazione capitolina. Ma,di recarsi all’Olimpico con mamma e papà, lei, Paola Sibilla-Lucan, ha fatto un giro per lacon i genitori.tappa il Colosseo. E lì è rimasta. Di sasso. Vedere infatti quel monumento stupendo circondato da cumuli di spazzatura le ha stretto il cuore. Nonostante Paola sia solo una bimba di 8, ha capito che quella non era certo la “cartolina” che si aspettava della...

