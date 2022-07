Ucraina | il governatore di Donetsk | ' Abbandonate le città | il nostro destino si deciderà qui'

Pubblicità

Il Sole 24 ORE

Il Sole 24 ORE

Pavlo Kyrylenko,della regione di Donetsk ha rivolto un appello alla popolazione che ancora abita nell'area, circa 350mila persone, con l'obiettivo di fargli abbandonare la regione. "Il destino dell'intero ...'Il mio consiglio principale: evacuate', ha detto sera Pavlo Kyrylenko,della regione ... di fronte alla resistenzaestremamente determinata', afferma il rapporto dell'intelligence ... Ucraina ultime notizie. Governatore Donetsk, evacuare 350mila civili Per la guerra Zelensky chiede difese antimissile per la popolazione ucraina, sale l'attesa per il vertice dei Minstri degli Esteri al G20.