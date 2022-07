Tottenham | la richiesta del Villarreal per Pau Torres

Pubblicità

Sportevai.it

Due squadre palestinesi hanno inviato alla As Roma una lettera aperta in cui hanno chiesto al cub giallorosso di non giocare l'amichevole con ilin programma il 30 luglio nello stadio di Haifa in Israele. La lettera è firmata dal Balata Youth Center, il cui giocatore sedicenne Saeed Odeh è stato ucciso da soldati israeliani l'anno ......l'intesa con gli arancioneri vista l'offerta da 14 milioni di euro degli italiani e lada ... portiere rientrato all' Atalanta dopo il mancato riscatto da parte delal termine del ... Roma, singolare richiesta dalla Palestina: non giocate con il Tottenham | Top News CALCIOMERCATO LAZIO – Si aggiunge un’altra pretendente per Sergej Milinkovic-Savic. Secondo numerosissimi media inglesi dopo il Manchester United, il Chelsea ed il Tottenham anche l’Arsenal avrebbe pr ...CALCIOMERCATO LAZIO – Si aggiunge un’altra pretendente per Sergej Milinkovic-Savic. Secondo numerosissimi media inglesi dopo il Manchester United, il Chelsea ed il Tottenham anche l’Arsenal avrebbe pr ...