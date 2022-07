Pio e Amedeo tornano in TV e fanno un annuncio che lascia tutti a bocca aperta (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il celebre duo comico compost Sono molti coloro che amano il celebre duo comico italiano composto da Pio e Amedeo, ovvero Pio D’Antini e Amedeo Grieco. E proprio tali fan saranno molto contenti di sapere che i due comici torneranno presto in televisione con la quarta stagione di Emigratis. Una notizia questa tanto attesa trapelata già da qualche mese ma a proposito della quale invece la conferma ufficiale è arrivata nel corso delle scorse ore. E a confermare sono stati proprio i diretti interessati scrivendo sui social un particolare post. Ma quali sono state di preciso le loro parole? Pio e Amedeo presto in tv con la quarta stagione di Emigratis A molti sarà sicuramente capitato almeno una volta nella vita di aver visto una puntata di Emigratis. Stiamo nello specifico parlando del celebre programma condotto dal duo comico ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il celebre duo comico compost Sono molti coloro che amano il celebre duo comico italiano composto da Pio e, ovvero Pio D’Antini eGrieco. E proprio tali fan saranno molto contenti di sapere che i due comici torneranno presto in televisione con la quarta stagione di Emigratis. Una notizia questa tanto attesa trapelata già da qualche mese ma a proposito della quale invece la conferma ufficiale è arrivata nel corso delle scorse ore. E a confermare sono stati proprio i diretti interessati scrivendo sui social un particolare post. Ma quali sono state di preciso le loro parole? Pio epresto in tv con la quarta stagione di Emigratis A molti sarà sicuramente capitato almeno una volta nella vita di aver visto una puntata di Emigratis. Stiamo nello specifico parlando del celebre programma condotto dal duo comico ...

