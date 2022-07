Peter White torna con il singolo Lunatica

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Il cantautore romano , pubblicato in maniera indipendente e che segna un suo nuovo capitolo artistico Da oggi è possibile pre-salvare il nuovodiamatissimo giovane cantautore romano. Dopo il suo secondo album ufficiale Millisecondi, pubblica, mercoledì 13 luglio, in coincidenza dell’evento astrale della Superluna, il suo nuovoin maniera indipendente. Chi pre-salverà potrà ricevere un artwork esclusivo il giorno dell’uscita del brano! “Le canzoni conoscono solo un tempo: quello dell’anima che le scrive.Convoglio ricominciare a seguire il mio. Questo è l’inizio di un nuovo capitolo artistico. Era da tempo che non vivevo l’uscita di unin maniera totalmente spontanea. Ho scritto il brano, l’ho registrato e voglio ...

Peter White dedica una canzone alla 'superluna' Il giovane cantautore romano Peter White (all'anagrafe Pietro Bianchi) dopo il suo secondo album 'Millisecondi', pubblica, mercoledì 13 luglio, in coincidenza dell'evento astrale della 'Superluna', il ...