Mercato Milan | Ziyech ha deciso | lo ha comunicato ai rossoneri

La dirigenza del Milan composta da Maldini e Massara è a lavoro per piazzare due innesti di spessore. Hakim Ziyech e Charles De Ketelaere. Secondo da quanto scritto da La Gazzetta Dello Sport, il calciatore marocchino avrebbe fatto richiesta al Chelsea di essere ceduto nella massima serie italiana, lasciando quindi la Premier League. La richiesta del giocatore arriva al momento giusto. Però, perché la trattativa vada in porto, bisogna far quadrare molti aspetti tra cui quello economico. Lo stipendio del calciatore del Chelsea è superiore ai 5 milioni di euro, bonus compresi. I rossoneri puntano a rispettare un tetto di 4,5 milioni. In caso di prestito secco non ci si potrà avvalere del decreto crescita, altrimenti sarebbe più facile ottenere ...

