L'Ucraina si affida agli Himars: "Così libereremo le città occupate" (Di mercoledì 6 luglio 2022) L'esercito ucraino ha iniziato a sfruttare le caratteristiche principali dei moderni lanciarazzi Himars nel tentativo di cambiare le sorti della guerra nel Donbass e liberare le città conquistate dai russi Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 6 luglio 2022) L'esercito ucraino ha iniziato a sfruttare le caratteristiche principali dei moderni lanciarazzinel tentativo di cambiare le sorti della guerra nel Donbass e liberare leconquistate dai russi

Pubblicità

realPaoloCarta : @PoliticaPerJedi @ale_dibattista Vuol dire che i sondaggi Bruno Vespa si affida a chi ricava dati intervistando con… - GiorgioPiborgo : @GuidoCrosetto Sarebbe come dire che, a parte la Pandemia e il PNRR, il Governo non può occuparsi d'altro? E come l… - giusbatta : Cioè l'esercito affida carri armati a ditte non in regola per il trasporto? Siamo all'inverosimile. Solo in Italia… -