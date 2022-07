Le minacce dalla Crimea (Di mercoledì 6 luglio 2022) La Russia teme che l’Ucraina possa attaccare il ponte di Kerch, la struttura che collega la Crimea alla regione russa di Krasnodar inaugurata da Vladimir Putin quattro anni f... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 6 luglio 2022) La Russia teme che l’Ucraina possa attaccare il ponte di Kerch, la struttura che collega laalla regione russa di Krasnodar inaugurata da Vladimir Putin quattro anni f... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Pubblicità

Adnkronos : #Report, #Ranucci indagato per minacce: il senatore di #ItaliaViva Faraone è stato sentito dalla Procura di Roma co… - kooouz3 : RT @walterlana6: Nel silenzio di TV e giornali stasera a Milano ci sarà una manifestazione in difesa del Giudice Nicola #Gratteri. La capi… - Paola40207413 : Mi auguro davvero che le minacce di questa persona verso BeomGyu non siano prese alla leggera dalla Hybe ne dà NESS… - saggiope : RT @walterlana6: Nel silenzio di TV e giornali stasera a Milano ci sarà una manifestazione in difesa del Giudice Nicola #Gratteri. La capi… - g_zerbato : RT @Flayana_: Questa sono io e non ho paura delle vostre minacce, non ho paura di dire la verità e non ho paura di stare dalla parte del gi… -