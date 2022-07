Lasciare o no il Governo? La giornata di fuoco di Giusppe Conte

(Di mercoledì 6 luglio 2022) AGI -diper Giuseppe, leader del Movimento 5 stelle, che deve decidere seil- come chiedono in tanti nel Movimento 5 stelle - o superare l'impasse della crisi paventata dai pentastellati. Consiglio nazionale M5s stamattina, incontro con Draghi poi. Ma nel frattempo si profila un'altra incognita. Alle sedici, al tribunale di Napoli, si discuterà il reclamo presentato dagli attivisti contro la decisione dei giudici che ha confermato la presidenza M5s all'avvocato del popolo. Certo, l'ordinanza non si conoscerà in, con ogni probabilità, ma la spada di Damocle lascia in sospeso M5s. Con il ricorso si chiede di sospendere ogni decisione assunta con l'ultima votazione, il che significherebbe l'azzeramento dell'attuale organigramma a 5 stelle ...

AGI - Giornata di fuoco per Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 stelle, che deve decidere seil- come chiedono in tanti nel Movimento 5 stelle - o superare l'impasse della crisi paventata dai pentastellati. Consiglio nazionale M5s stamattina, incontro con Draghi poi. Ma nel ......di questa situazione di grave instabilità e di una serie di accordi stabiliti dal nostroe ... sono iniziate quando le comunità sono state costrette ale loro terre. Apre a Roma Kene, ...E così, il giorno dell’Armageddon è arrivato. Oggi pomeriggio, alle 16.30, il leader del M5s, Giuseppe Conte, salirà dal premier, Mario Draghi, in quel di palazzo Chigi per capire se ci sono i margini ...Il Regno Unito non accetta più che la Corte di giustizia europea debba avere giurisdizione, volendo ora un collegio arbitrale congiunto ...